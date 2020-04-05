محيي الدين يحذر: لا يجب أن يفتعل العالم أزمات.. أسعار الغذاء قد ترتفع

قال الدكتور محمود محيي الدين، أستاذ الاقتصاد والتمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن العالم تعرض لأزمتين في الغذاء، في عامي 2008 و2010، لافتًا إلى أن منظمة الغذاء العالمي، أكدت أن الوضع العالمي جيد للغاية ولا داعي للارتباك.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل عبر "سكايب"، في حلقة اليوم، من برنامج "الحياة اليوم"، الذي يعرض على شاشة "الحياة": "في عام 2008 و2010 كانت هناك أزمة في الإنتاج وارتفاع أسعار الوقود، وهذا ما لا يحدث الآن، وبالتالي لا يجب افتعال أزمة جديدة".

وتابع: "يجب فتح قنوات خضراء لتسريع الحركة فيما يتعلق بالأدوية والأغذية على مستوى العالم، وأقول إن خطوط الإنتاج في هذه الأماكن في حاجة إلى العمل، وإذا افتعلنا أزمات فسترتفع أسعار هذه السلع، كما حدث مع القمح بواقع 55% في عام 2010، ويكفي ما لدينا من مشكلات مثل كورونا وتداعياته على الوضع الاقتصادي العالمي".