اكتشاف 4 حالات إصابة بفيروس كورونا داخل مركز مجدي يعقوب للقلب

أكد مركز مجدي يعقوب للقلب بأسوان، أنه تم رصد 4 حالات إصابة بفيروس كورونا داخل المركز خلال الفترة الماضية وهم مريض واحد و3 أفراد من طاقم الأمن، وقد تم إخطار وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح المركز، في بيان عبر صفحته على موقع "فيس بوك"، أنه في إطار حرص مركز أسوان للقلب على استمراره في تقديم خدماته للمرضى خاصة ذوي الحالات الطارئة وغير المستقرة مع الحفاظ على سلامتهم وسلامة الفريق الطبي وجميع العاملين بالمركز، فإن المركز قد اتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد في مصر.

وأضافت مؤسسة مجدي يعقوب، أن المركز يقوم بعمل فحوصات دورية لكل المرضى والعاملين والمترددين على المركز للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة.

وأوضح البيان أن إدارة المركز تتخذ جميع الإجراءات المناسبة من عزل المناطق التي وجد بها إصابة وتعقيم المناطق الأخرى وتتبع دقيق للمخالطين تماشيًا مع الإرشادات العالمية والمحلية حتى نستمر في تأدية رسالتنا تجاه المرضى والمجتمع على أكمل وجه.