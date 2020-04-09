"واحد من كل بيت".. مبادرة مجتمعية في قنا لتقليل التزاحم في الأسواق

قال الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، إن المحافظة تطبق كل قرارات مجلس الوزراء وكان آخرها تطبيق حظر التجوال، مؤكدا أن هناك التزام كامل من قبل المواطنين من تطبيق الحظر، كما تم صرف المعاشات بشكل منظم في مكاتب البريد وبعض البنوك والمدارس.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "extra news"، والذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، أن هناك تطوع من بعض الجمعيات الأهلية للمشاركة بمبادرة "واحد من كل بيت" التي تم إطلاقها تحت إشراف المحافظ والتي تهدف إلى نزول شخص واحد من كل بيت لشراء مستلزماته لتجنب الزحام وهذه المبادرة حازت على قبول من المواطنين، حيث أن العمل التطوعي من قبل الجمعيات الأهلية ساهم في تنفيذ الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وأكد "عمر" أن المحافظة تتعامل بحزم في ملف التعديات على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، لافتا إلى أنه تم إزالة 15 حالة تعد منذ 16 مارس الماضي، بمساحة 1400 متر مربع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء المتعدين، مشددا أن التعامل مع المتعدين سيكون بعنف وحزم وقد تصل للقبض على بعض المقاولين الذين يبنون على هذه الأراضي.