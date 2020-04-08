محافظ قنا يتابع الإجراءات الوقائية في دور رعاية أيتام قنا ونجع حمادي

زار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عددا من دور رعاية الأيتام بمدينتي قنا ونجع حمادي، للاطمئنان على مستوى الرعاية والخدمات الاجتماعية المقدمة، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وبحسب بيان المحافظة، قام "الداودي" بزيارة مؤسسة أحمد جبرة لرعاية الأيتام مساء أمس، والتي تضم 14 طفلا، كما قام صباح اليوم، بزيارة دار الرحمة الإسلامية لرعاية الطفولة السعيدة وتضم 14 فتاة، كما زار دار رعاية جمعية الشباب القبطي والتي تضم 11 طفلا بمدينة نجع حمادي، وقام بتهنئتهم واطمئن على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم داخل المؤسسة، كما اطمئن من المسئولين بالمؤسسة على توافر كافة الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاج إليها الأطفال، موجهاً بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم.

وأكد "الداودي" على أن محافظة قنا، لا تدخر جهدا في رعاية الأيتام، وتوفير فرص الحياة الكريمة لهم بمختلف دور الأيتام بالمحافظة، مضيفا أن رعاية الأيتام واجب وفرض على جميع فئات المجتمع مما يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي ويدفع الجميع إلى العطاء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.