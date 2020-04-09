سعر اليورو اليوم الخميس 9-4-2020 في مصر

استمرارًا للخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري وفق التعاملات الصباحية التي وردت، اليوم الخميس 9 أبريل الحالي في بعض البنوك العاملة حيث جاء على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 16.90 جنيه للشراء، و17.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعر اليورو في بنك عودة نحو 16.85 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 16.93 جنيه للشراء، و17.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 16.89 جنيه للشراء، و17.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 16.93 جنيه للشراء، و17.11 جنيه للبيع.