1459 إصابة جديدة بكورونا في روسيا.. والحصيلة تتجاوز 10 آلاف

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم، تسجيل 1459 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى 10131 إصابة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وجاء في بيان مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد: "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 1459 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 50 إقليما روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 81 إقليما إلى 10131".

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر من عدد الإصابات، إذ بلغ 857 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، و199 إصابة في ضواحي العاصمة، وكذلك سجلت مدينة سان بطرسبورغ 44 حالة.

وتابع المقر في بيانه: "غادر 118 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، بذلك يبلغ إجمالي الذين تعافوا من الفيروس 698 شخصا".

وأشار المقر إلى تسجيل 13 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 76 شخصا.