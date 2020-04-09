"بنها" تبلغ التعليم العالي بقدرات مدنها الجامعية لاستقبال مرضى كورونا

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أنه تم إخطار وزارة التعليم العالي بكل التفاصيل والإمكانيات الخاصة بالمدن الجامعية في شبرا وبنها وطوخ، وذلك في إطار خطة الوزارة، بناء علي تعليمات القيادة السياسية بتأهيل وتجهيز المدن لاستقبال مرضى فيروس كورونا حال الاحتياج إليها .

وقال رئيس الجامعة في تصريحات صحفية اليوم، إن الجامعة على استعداد لأي تكليفات، مشيرا إلى أنه لم يتم إبلاغ الجامعة حتى هذه اللحظة بأي تكليف خاص بالمدن.

كانت وزارة التعليم العالي قد كشفت في بيان صادر عنها، أنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية سيتم تجهيز وتأهيل المدن الجامعية لاستقبال مرضى فيروس كورونا حال الاحتياج لها .