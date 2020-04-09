الزرفي ينسحب من تشكيل الحكومة العراقية

أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي انسحابه من تشكيل الحكومة، حسب ما أفادت فضائية EXTRA NEWS، في نبأ عاجل.

وكشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية النقاب في عددها الصادر، اليوم، عن أنّ الولايات المتحدة اقترحت إجراء حوار استراتيجي لمراجعة دورها الاقتصادي والأمني ​​في العراق، بعد أسابيع من تصويت البرلمان العراقي على انسحاب القوات الأمريكية، التي استُهدفت بشكل منتظم في هجمات من جانب الميليشيات المرتبطة بإيران في الآونة الأخيرة.

واستشهدت الصحيفة البريطانية، في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للصحفيين، أمس، بأنّ "جميع القضايا الاستراتيجية بين بلدينا ستكون على جدول الأعمال، بما في ذلك الوجود المستقبلي لقوات الولايات المتحدة في ذلك البلد وأفضل السبل لدعم تأسيس عراق مستقل وذات سيادة".

ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن بومبيو، قوله "إنّ ثالث أعلى مسؤول في وزارة الخارجية، وهو الدبلوماسي الأمريكي المحترف ديفيد هيل، سيقود الحوار الاستراتيجي في يونيو المقبل بهدف دعم العراق، الذي يعاني من انخفاض أسعار النفط ويسعى لضمان عدم عودة فلول تنظيم داعش الارهابي من جديد".