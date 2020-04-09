للمرة الثانية في 4 أيام.. إحباط تهريب أقمشة كمامات عبر مطار القاهرة

للمرة الثانية خلال 4 أيام تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط تهريب أقمشة من المستخدمة في تصنيع الكمامات إلى خارج البلاد عبر مطار القاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، اعتزام مسؤولي إحدى الشركات التجارية، تهريب كمية من الأقمشة المُستخدمة لتصنيع الكمامات للخارج، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مندوب الشركة المشار إليها أثناء قيامه بإنهاء الإجراءات اللازمة لبوليصة شحن عبارة عن "طردين بوزن 34 كيلو جرام مناديل قماش لصالح الشركة المشار إليها عبر إحدى شركات الشحن الجوي، والمرسلة إلى أحد الأشخاص بإحدى الدول الأجنبية.

تم تشكيل لجنة بمشاركة الجهات المختصة لجرد مشمول بوليصة الشحن، وأسفرت أعمالها عن ضبط كميات من الأقمشة المستخدمة في تصنيع الكمامات الطبية الواقية من العدوى تزن حوالي 34 كيلو جرام.