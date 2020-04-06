تشغيل تجريبي لماكينة بورش غزل المحلة لإنتاج كمامات طبية

شهدت الورشه الفنيه الهندسية بشركة غزل المحلة بمحافظة الغربية، اليوم، بدء مراحل التشغيل التجريبي لإحدى الماكينات، لإنتاج كمامات طبية، من خلال الاعتماد على كميات من المواد الخام الموردة من أحد العملاء، وذلك ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبدأ عدد من الفنيين والمهندسين المتخصصين أخذ المقاسات اللازمة، وتطبيق رسومات الكمامات الطبية المطابقة للمواصفات القياسية، وفق معايير منظمة الصحة العالمية، فضلا عن بدء إنتاج ما يقرب من 2400 كمامة تجريبيًا خلال معدل الدقيقة الواحدة، وهو ما لاقي استحسان مسؤولي الشركة.

من جانبه، قال المهندس أشرف عزت، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة، إن كافة الأقسام والعنابر الداخلية بالشركة متخصصة فى تصنيع الوبريات والمنسوجات، وليس لدينا الآلات المتخصصه فى تصنيع خامات الكمامات الطبية، مشيرًا إلى أن أحد العملاء تقدم بطلب تصنيع كمامات وفق مواصفات الجودة العالمية، ومن ثم يسعى مهندسو الورش جاهدين لحسم مقاسات توصاميم الكمامات وفق مواصفات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح رئيس شركة غزل المحلة، أن مهندسي الورش الهندسية سعوا جاهدين لإجراء عدد من التجارب الميدانية، والتي تستهدف تصنيع ماكينة أو أداة متخصصة فى تصنيع الكمامات الوقائية.