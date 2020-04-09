سياراتان من "كيا" تحصدان لقب العام في 2020

فازت سيارة كيا "Kia Telluride" و"Soul EV" من قبل لجنة التحكيم لتصميمهما المميز، بلقب سيارة العالم للعام 2020، وهو اللقب الذي يعد وسامًا آخر لمركبة حصدت أكثر من 70 جائزة منذ طرحها في عام 2019، وفقاً لما نشره موقع الشركة.

وجرى تسمية سيارة "Soul EV" الكهربائية بالكامل لتكون السيارة المثالية للمدينة من قبل لجنة التحكيم، حيث تجمع بين أداء عديم الانبعاثات ومجموعة كهربائية جيدة مع جسم مضغوط وتصميم جريء ومستويات عالية من العملية.

وقال توماس سكيميرا نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم المنتجات في شركة "كيا موتورز": "يشرف الجميع في كيا حقًا ألا يحصلوا على جائزة واحدة فحسب، بل جائزتين من لجنة التحكيم للسيارة العالمية للعام".

وتابع "هذه واحدة من أصعب المنافسات في صناعة السيارات العالمية، مما يثبت أن كل من Telluride و Soul EV سيارتان متميزتان حقًا، هذه الجوائز هي شهادة على مواهب وجهود الفريق عالمي".

ويجرى اختيار الفائزين بجوائز السيارات العالمية من قبل لجنة تحكيم دولية مستقلة تضم 86 من صحفيي السيارات ذوي الخبرة العالية من 24 دولة حول العالم.

وتتميز سيارة "Kia Soul EV" المدمجة بمحرك قوي للبطارية والكهرباء مع مجموعة من بطاريات 64 أو 39.2 كيلووات في الساعة. قادرة على السفر لمسافة تصل إلى 452 كيلومترًا بشحنة واحدة.