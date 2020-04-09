نائب: تواصلنا مع إدارة المترو لخفض زمن التقاطر منعا للتكدس

أكد النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب، أن الحكومة نجحت في إدارة أزمة فيروس كورونا، وذلك منذ القرارت الاستباقية التي اتخذتها لحماية المواطنين مع بداية ظهور الفيروس.

وأضاف "علي"، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض علي شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الحكومة نجحت في إدارة أزمة السيول، والتخفيف من تداعياتها، وبعدها مباشرة في مكافحة فيروس كورونا، حيث تكاتفت كل مؤسسات الدولة والقوات المسلحة المصرية ووزارة الداخلية، والفرق الطبية، والمحليات والمحافظين، وكل ذلك من أجل منع انتشار الفيروس.

وقال إن الدولة اتخذت قرارات مهمة بداية من تخفيف عدد العاملين في المؤسسات الحكومية، ثم صرف إعانات فورية تبلغ 500 جنية للعمالة غير المنتظمة، ثم قرارات إلغاء التجمعات، ومنع إقامة الأسواق الذي تشهد كثافة عالية من المواطنين، وإغلاق المقاهي والمولات الكبرى.

وأشار إلى أن هناك بعض الملاحظات الخاصة بخطوط المترو والقطارات، حيث يجب أن تنخفض فترات التقاطر بين كل قطار وآخر، بما يساهم كثيرًا في تقليل الزحام والتكدس بين المواطنين.

وتابع عضو البرلمان: "تواصلنا مع إدارة التشغيل بالمترو، وأوضحن لهم أن زمن التقاطر أفضل من السابق، ولكن الأفضل خفض زمن التقاطر أكثر من ذلك، خاصة أنه من الصعب جدًا إعادة تطهير المترو قبل كل رحلة، ونفس الوضع بالنسبة لأتوبيسات النقل العام".

وأشار عضو البرلمان، إلى أن الكثير من أعضاء المجلس قاموا بحملات التوعية للمواطنين، خلال التواصل مع الدوائر التابعة لهم، وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة لهم.