تطوير 5 ميادين وسط العريش بتكلفة 33 مليون جنيه

أكد العميد ماجد محمد أحمد رئيس مجلس ومدينة العريش، استمرار عملية تعقيم ونظافة شوارع وأحياء العريش في شمال سيناء.

وأضاف رئيس مجلس مدينة العريش لـ "الوطن"، أن ميادين الرفاعي والقاهرة والساعة والنصر والميناء، ستكون جاهزة نهاية الشهر الحالي، أو بداية الشهر المقبل، لافتا إلى بدء العمل في 12 ميدانا آخر بعد الانتهاء من الميادين الخمسة.

وأكد أن تكلفة تطوير الميادين الحالية قدرت بنحو 33 مليون جنيه بخلاف عملية الرصف للوصلات والشوارع التي سيجري رصفها، بعد الانتهاء من شبكات المياه والكهرباء والهاتف الأرضي والغاز.

ولفت إلى أنه تفقد شارعي 23 يوليو و26 مايو وميادين العريش، للتأكد من التزام التجار بالنظافة، وتوحيد واجهات المحال، تماشيا مع عملية تطوير ميادين العريش الحالية.