مشروع "مسرح شو" يشيد بجهود المطرب ساري عمر في مواجهة الكورونا

أشاد مشروع "مسرح شو" بجهود المطرب ساري عمر، من خلال تدشينه حملة توعية باستخدام الموسيقى، حيث أنه يسلط الضوء على الأمور التي تحدث في البلاد من خلال كلمات وألحان خفيفة على مسمع الجمهور.

وجاء ذلك من خلال طرحه عدد من الأغنيات، أولهما أغنية تتحدث عن فيروس الكورونا، وانتشاره حول العالم وطرق الوقاية منه، وأغنية أخرى أهداها للجيش الأبيض الذي لم يتوقف لمحاربة الفيروس.

https://www.facebook.com/singersaryomar/videos/2569920073262828/

والأغنية الثالثة جاءت بعنوان "إعصار محلي"، والتى لقت إعجاب عدد كبير من الجمهور، حيث تخطت نسبة المشاهدة الـ20 مليون على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.