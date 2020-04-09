فرق التطهير والتعقيم تجوب شوارع المعتمدية.. وانتظام تقديم الخدمات

تواصل محافظة الجيزة تطهير وتعقيم شوارع قرية المعتمدية بكرداسة، ضمن الإجراءات الوقائية التي تنفذها المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين ومكافحة تفشي فيروس كورونا، إذ دفعت المحافظة بفرق الطب البيطري للتطهير والتعقيم لشوارع ومنازل ومحلات القرية.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المتابعه الدورية لقرية المعتمدية في كرداسة، للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لفيروس كورونا، حفاظا على سلامه أهالي القرية، وتلبية احتياجاتهم والاطمئنان على تقديم الخدمات لأهالي القرية.

ولفت راشد إلى تقديم الخدمات والاحتياجات الأساسية لأهالي القرية، موضحا أنّ مخابز القرية تعمل بصفة منتظمة، وجرى تدعيم القرية بسيارتين تحملان أنابيب البوتاجاز ومواد تموينية، فضلا عن توفير جميع الحصص التموينية للقرية.

وأوضح أنّه جرى توفير ماكينتي صرف آلي متحرك لبنكي الأهلي ومصر لتقديم الخدمات المصرفية للقرية، وفتح مكتب بريد القرية منذ الصباح لتقديم الخدمات البريدية لأهالي القرية، مع الحرص على الحد من أي تجمعات للمواطنينن وانتظام العمل بالوحدة الصحية للقرية طوال 24 ساعة لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للأهالي، وتوفير أدوية الرعاية الأساسية داخل الوحدة الصحية.

وأكد أنّه بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، جرى دعم العديد من منازل القرية بشنط المواد الغذائية والوجبات، لتسهيل المعيشة.

وكان محافظ الجيزة، كلّف إبراهيم الشهاوي نائب المحافظ، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، بالتواجد الدوري بقرية المعتمدية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين والإجراءات الوقائية.