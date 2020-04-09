ارتفاع أسعار الذهب 9 جنيهات

سجلت أسعار أعيرة الذهب تذبذبا واضحا خلال التعاملات اليومية ليرتفع بقيمة 9 جنيهات، بالمقارنة ببداية التعاملات اليومية في البورصات العالمية وأسواق المال، ليصل بيع عيار 24 إلى 844 جنيها مقابل 835 جنيها في بداية التعاملات.

وسجل عيار 21 نحو 739جنيها، وبلغ سعر بيع عيار 18 قيمة 633 جنيها وبيع الجنيه الذهب بـ5 آلاف و913 جنيها.

وقال متعاملون بالصاغة: "لا يزال الذهب هو الملاذ الأمن في ظل تداعيات فيروس كورونا على العالم وتراجع عدد كبير من العملات العربية والأجنبية، وحقق مكاسب قدرت بنسبة 15% بالمقارنة بالملاذات الأمنة الأخرى".