محافظ بورسعيد: تعقيم الأسواق وأماكن التجمعات علي مدار اليوم

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، بتكثيف حملات التطهير والتعقيم داخل الأماكن التي تشهد تجمعات على مدار اليوم كالأسواق والمخابز والمؤسسات العامة بما يضمن سلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء عادل الغضبان، اليوم، مع المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء حسام بدرة مساعد مدير الأمن ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد.

وشدد محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء الاهتمام بأعمال النظافة والتطهير، والتركيز على الأعمال التي تسهم في رفع الروح المعنوية لدى المواطن والسيطرة على الأسواق.

كما وجه رؤساء الأحياء بعمل مجموعات وخطة عمل لأعمال النظافة وإزالة الإشغالات والتعديات وأعمال التطهير على مدار اليوم، في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

كما وجه رؤساء الأحياء، بحصر جميع العمالة غير المنتظمة بنطاق المحافظة، لحصولهم على المنحة الاستثنائية التي أقرتها الدولة خلال هذه المرحلة الصعبة.