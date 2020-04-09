6 خطوات كشف عنها وزير التعليم لإجراء المشروع البحثي للطلاب

كشف وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس، خطوات إجراء المشروعات البحثية للصفوف "الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي" للانتقال للسنة التعليمية التالية.

وأوضح الوزير نقاط مهمة، وهي:

1- المرحلة الابتدائية "من الصف الثالث إلى الصف السادس" يختار الطالب مشروع بحثي من أحد 4 مشروعات مقترحة من وزارة التربية والتعليم لتنفيذه، ويقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب).

2- المرحلة الإعدادية "من الصف الأول إلى الصف الثالث"، يختار الطالب مشروع بحثي من أحد 3 مشروعات مقترحة من وزارة التربية والتعليم لتنفيذه، ويقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب).

3- عناصر المشروع البحثي تتكون من: "العنوان، المقدمة، الملخص، الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع"، إضافة إلى كتابة الرقم التعريفي (الكود) الخاص بالطلاب الذين شاركوا في إعداد المشروع.

4- كل موضوع للمشروع البحثي المقترح من الوزارة مرفق معه إرشادات عامة لكيفية تنفيذه فضلًا عن تصميم نماذج للمشروع البحثي لتسهيل الأمر على الطالب يستطيع من خلاله ملئ الخانات بما هو مطلوب وفقًا لموضوع البحث.

5- جميع المواضيع المقترحة للمشروع البحثي تم اختيارها بناءً على مخرجات التعلم لكل مرحلة دراسية ولها مرجعية في كتاب المدرسة وعلى المكتبة الإلكترونية (https://study.ekb.eg)، وينفذ الطالب المشروع البحثي خلال الفترة من 9 أبريل حتى 15 مايو 2020 (مدة 5 أسابيع).

6- تسليم المشروع البحثي: هناك طريقتان، الأولى يتم تسليم المشروع البحثي إلكترونيًا عبر منصة التواصل (https://edmodo.org)، والثانية هي كتابة المشروع البحثي باليد وتحويلها إلى شكل إلكتروني (صورة إلكترونية "سكانر") وتحميلها على CD أو فلاشة وتسليمها للمدرسة.