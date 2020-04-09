يرتكز على 4 محاور.. وزير التعليم يكشف شكل أبحاث صفوف الابتدائي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب كل صف دراسي سيقدم مشروع بحثي واحد يجمع فيه العلوم المختلفة، موضحا أنه بالنسبة للصفوف الابتدائية تم اختيار 4 محاور تركز على السياحة أو الطاقة أو الصحة أو المياه.

وأضاف خلال فيديو عرضه، أن الطالب سيختار فريق العمل المتكون من زملائه ويختارون أفضل محور سيبحثون عنه من الـ4 محاور المذكورة، وبعد اختيارهم الموضوع سيطلعون على الأسئلة داخله ويتم تقسيم الأدوار بينهم.

وتابع خلال فيديو : "على سبيل المثال لو اختار محور السياحة هيكون بالشكل التالي "تشتهر مصر بالعديد من الأماكن السياحية في ضوء ذلك أعمل مشروع عن الأماكن السياحية وما تشتهر ومنتجاتها مثل واحة سيوة على سبيل المثال"، موضحا أن الكلمات المكتوبة بخط الثقيل "بولد" تعتبر من الكلمات الهامة ويستخدمها في البحث.

واستكمل: "السؤال التاني يتمثل في اختار أحد الأماكن اللي جبتها في أول نقطة ونظم رحلة لها وتحدد عدد الأفراد ووسيلة النقل المناسبة ووزع الأفراد على الحافلات، ووضح عدد الأفراد في كل حافل، واختار كلمة ترحيب باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية"، مضيفا أن مراجع البحث تتمثل في الكتاب المدرسي إضافة إلى المكتبة الرقمية.