أمين "العلوم الصحية": فنيون سوهاج يستغيثون بالرئيس لحل أزمتهم

قالت منى حبيب، أمين عام نقابة العلوم الصحية، إن الفنيين الصحيين بمحافظة سوهاج تقدموا باستغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسي، أكدوا خلالها أنهم تراجعوا عن الإضراب عن العمل، يناير الماضي، بسبب أزمة سلب حقوقهم، وذلك بعد الفتوى التي صدرت عن أحد موظفي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجاءت مخالفة للقانون رقم 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شؤون أعضاء بالمهن الطبية، ومن بينهم الفنيين الصحيين، حيث تعمل فتواه على إقصائهم من الكادر، بعد سنوات من الاستقرار وتقاضي مستحقاتهم المالية على أساس القانون رقم 14 مثل باقي الفئات بسبب جائحة كورونا.

وأضافت منى، في بيان اليوم، أن أزمة الفيروس التي اجتاحت البلاد حتمت عليهم إرجاء تنفيذ الإضراب لحين انقضاءها، لأنهم يفضلون المصلحة العليا للبلاد، على قوت أولادهم ومستحقاتهم المالية التي لا تكفيهم وأسرهم للوفاء بأدنى متطلبات الحياة.

وتابعت: العاملون بالعلوم الصحية في سوهاج يتوجهون إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد والأخ والأب، باستغاثة مدوية، لإنقاذهم، فهم لا يريدون سوى تنفيذ القانون وفقط، رحمة بهم، فهم يعملون داخل الوباء منذ شهور، والكثير منهم داخل الحجر الصحي ومستشفيات العزل، وعدد منهم أيضا محتجزون للاشتباه لإصاباتهم بكورونا، وعدد آخر أصيب فعليا، بسبب انتقال العدوى إليهم، ضمن الفريق الطبي المعرض للخطر في المنشآت الصحية.

وأوضحت الأمين العام لنقابة العلوم الصحية، أن الفنيين الصحيين هم من يسعفوا المصابين بالفيروس، ويقدمون خدمات الرعاية الحرجة، ويجرون التحاليل والأشعات لهم، وكذلك إعداد الجداول والبيانات الإحصائية للمرضى، لتوفير قاعدة معلومات دقيقة يبني عليها صناع القرار بالدولة خططهم وسيناريوهات مواجهة الأزمة، إضافة إلى صيانة الأجهزة الطبية بالمستشفيات، والترصد والوبائيات للأمراض المعدية ومنها فيروس كورونا المستجد.