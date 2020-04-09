السيسي يوجه بالتوسع في رقعة استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء محمد عبد الحي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض عدد من مشروعات وزارة الزراعة في مجال استصلاح الأراضي.

وقد وجه السيد الرئيس بالتوسع في رقعة استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، مع بلورة خطة زمنية محكمة الجوانب في هذا الإطار، وذلك على نحو يعزز القيمة الاستثمارية لتلك الأراضي من خلال زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتربية الثروة الحيوانية، وما ينتج عن ذلك من زيادة النشاط العمراني والتنموي والخدمي.

وقد عرض السيد وزير الزراعة في هذا الصدد الموقف التنفيذي لبعض المشروعات التنموية بمنطقتي جنوب الوادي وشمال سيناء، مشيراً إلى مختلف المقومات المتميزة التي تتمتع بها تلك المناطق لتوفير فرص العمل من خلال إقامة مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة تقوم على استصلاح الأراضي.

كما استعرض السيد اللواء مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة جهود التنسيق مع وزارة الزراعة لدعم خطط التنمية الزراعية في مصر وتعزيز الأمن الغذائي بمختلف عناصره، بالإضافة إلى تحقيق التكامل فيما يتعلق بمشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني لتعظيم الاستثمارات وتوفير فرص العمل.