رئيس دار الأوبرا: بث حفل جديد بتقنية الهولوجرام قريبا

قال الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إنه تم تعليق الأنشطة والفاعليات بعد انتشار فيروس كورونا حفاظا على حياة المواطنين والفنانين، مع استغلال الظروف الحالية لصيانة كافة المنشآت والمسارح والقاعات الخاصة بالأوبرا.

وأوضح أن أزمة السيول تسببت في بعض الأضرار بدار الأوبرا، وجرى إصلاح ما أتلف خلال هذه الفترة، متابعا: "نعمل على تطوير المسارح باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية".

وأضاف "صابر"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الخميس، أنه جرى إيقاف أنشطة مركز تنمية المواهب، وسيتم مضاعفة فصول المركز وتكثيف الدراسة عقب انتهاء أزمة كورونا.

وأوضح أن الصحة وسلامة الوطن والمواطنين مقدم على كل شيء، مشيرًا إلى أنه يتم بث الأعمال الفنية المختلفة للتراث المصري عبر منصات وزارة الثقافة على الإنترنت، وهناك استغلال لأزمة كورونا لنشر الأعمال الفنية المختلفة على نطاق واسع من خلال السوشيال ميديا، وسوف يتم بث حفلة بتقنية الهولوجرام تضم ريهام عبدالحكيم ومي فاروق.