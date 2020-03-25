"خليك في البيت".. جدول عروض الأوبرا أون لاين خلال شهري مارس وأبريل

أطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أولى فعاليات المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك" يوم الثلاثاء، الساعة 9 مساءً عبر المنصات الإلكترونية للوزارة.

وبدأ البث بأول حفل أقيم بتقنية الهولوجرام في دار الأوبرا ويتضمن رائعة أم كلثوم حيرت قلبي إلى جانب عدد من أعمال كوكب الشرق بأداء النجمتين ريهام عبدالحكيم ومي فاروق.

وتستعرض "الوطن" جدول فاعليات "الثقافة بين إيديك" خلال شهري مارس وأبريل على أن تبدأ جميع العروض في تمام الساعة 9 مساءً عبر القناة الرسمية لوزارة الثقافة على "يوتيوب" على النحو التالي:

الأربعاء 25 مارس

عرض الليلة الكبيرة وفرقة باليه أوبرا القاهرة.

الخميس 26 مارس

سهرة مع الموسيقار عمر خيرت، وضيوف الشرف: علي الحجار - مدحت صالح وريهام عبد الحكيم.

الجمعة 27 مارس

سهرة مع الفنان صابر الرباعي.

السبت 28 مارس

أوركسترا القاهرة السيمفونى صوليست بيانو: رمزي يسي.

الأحد 29 مارس

الباليه الروسي الملكي - باليه بحيرة البجع.

الاثنين 30 مارس

حفل les Petits Chats.

الثلاثاء 31 مارس

ذكرى العندليب الأسمر "مشوار العندليب" - قيادة: صلاح غباشي، وإخراج جيهان مرسي.

الأربعاء 1 أبريل

سهرة مع موسيقى الدراما أحمد عاطف.

الخميس 2 أبريل

سهرة مع الفنانة أصالة.

الجمعة 3 أبريل

سهرة مع الفنان محمد الشرنوبي والفنانة كارمن سليمان.

السبت 4 أبريل

عرض أليس في بلاد العجائب.

الأحد 5 أبريل

سهرة مع الفنان مدحت صالح.

الاثنين 6 أبريل

حفل فرقة كايرو ستيبس.

الثلاثاء 7 أبريل

سهرة مع كوكب الشرق بمصاحبة الفنانة مي فاروق.

الأربعاء 8 أبريل

حفل الشيخ ياسين التهامي احتفالًا بليلة النصف من شعبان.

الخميس 9 أبريل

سهرة مع الفنانة أنغام.

الجمعة 10 أبريل

فاصل موسيقي مع عبده دغر ويحيي مهدي.

السبت 11 أبريل

حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني.

الأحد 12 أبريل

سهرة مع الفنان علي الحجار.

الاثنين 13 أبريل

سهرة مع نجوم الغناء العربي في دار الأوبرا المصرية.

الثلاثاء 14 أبريل

باليه كارمن وتانجو وفرقة باليه أوبرا القاهرة.

الأربعاء 15 أبريل

سهرة مع الفنانة سميرة سعيد.

الخميس 16 أبريل

سهرة مع حفل فؤاد زبادي ومحمد الحلو.

الجمعة 17 أبريل

أوبريت صوت الربيع.

السبت 18 أبريل

أوبرا عايدة (جزء1) من تقديم فرقة أوبرا القاهرة.

الأحد 19 أبريل

أوبرا عايدة (جزء2) من تقديم فرقة أوبرا القاهرة.

الاثنين 20 أبريل

حفل عيد الربيع وسهرة مع الفنان هاني شاكر.

الثلاثاء 21 أبريل

باليه أوزوريس من تقديم فرقة باليه أوبرا القاهرة.

الأربعاء 22 أبريل

سهرة مع الفنان محمد ثروت وفرقة الإنشاد الديني.

الخميس 23 أبريل

ذكرى سيد مكاوي وصلاح جاهين "أوبريت نضارة سودا شايفة ورد - بطولة علي الحجار".

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