إزالة 113 عشة بترعة الطوارئ في القاهرة

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال الإزالة التي ينفذها حي السلام أول بمنطقة ترعة الطوارئ، استكمالا لجهود المحافظة في تطوير المناطق العشوائية وتوفير حياة آمنة وكريمة لقاطنيها.

وأشار المحافظ إلى أنه سيجري إزالة 113 عشة مقامة على أراضي الدولة المحيطة بمحور ترعة الطوارئ، الذي نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لخدمة سكان المنطقة.

وأضاف أنه سيجري تسكين المستحقين القاطنين بالمنطقة بوحدات مؤثثة بالكامل وبها جميع الأجهزة الكهربائية، ومتوافر بها جميع الخدمات بمشروع أهالينا (1).

وأكد أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تسابق الزمن لإزالة المناطق العشوائية الخطرة قبل نهاية العام الجاري تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن محور ترعة الطوارىء يصل طوله إلى 9 كم2 وعرضه نحو 100 متر، مؤكدًا أن المحور يسهم في تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة بمنطقة المشروع وخاصة شارع جسر السويس، والطريق الدائري بمنطقة تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوي، بجانب الربط مع طريق بلبيس الصحراوي، مؤكدًا أن المحور سيوفر نطاقًا عمرانيًا متحضرا في المنطقة المحيطة به كما سيسهم تطوير هذا المحور في تيسير الحركة المرورية بالمنطقة.

ولفت إلى أن إنشاء المحور أدى إلى إقامة مشروع للصرف صحي بالمنطقة، وردم الترعة التي كانت تُستخدم لصرف مياه الصرف الصحي منذ أكثر من 50 سنة، وكانت تمثل بؤرة تلوث بيئي للمنطقة بالكامل بسبب إلقاء المخلفات بها.

ومنطقة ترعة الطوارئ بشرق القاهرة من المناطق العشوائية التي نشأت نتيجة اعتداء بعض المواطنين على حرم الترعة، وحرم خط السكة الحديد منذ عشرات السنين حتى تدخلت الدولة لإعادة تخطيطها وتحسين حالة قاطنيها بنقلهم إلى مساكن آمنة مع توفير كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم.