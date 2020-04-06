وزير النقل يبحث مع محافظ القاهرة خطط تطوير منطقة جسر السويس

أجرى كامل الوزير وزير النقل جولة تفقدية في مواقع تنفيذ محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، للمرة الثانية خلال 72 ساعة.

وتفقد الوزير، يرافقه اللواء خالد عبدالعال محطات "النزهة، هشام بركات، قباء، عمر بن الخطاب، الهايكستب، عدلي منصور".

بدأت الجولة بتفقد أعمال تنفيذ محطة مترو النزهة، ثم استقل كلا من وزير النقل ومحافظ القاهرة قاطرة اختبار على السكة ليتفقدا باقى محطات المرحلة والوقوف على معدلات التنفيذ لكل محطة.

ووجّه وزير النقل بضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المحطات وإنهاء اختبارات أنظمة التشغيل والتحكم الخاص بها وكذلك استمرار اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من حيث التعقيم والتطهير المستمر لمواقع العمل والكشف على كل العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحا وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحراري، واستخدام العمال والمهندسين للمطهرات بشكل مستمر مع تقديم الرعاية الطبية الفائقة لهم مشيرا إلى أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية المهمة لتحقيق السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتطوير وتعظيم وتنظيم النقل الجماعى.

واطلع وزير النقل ومحافظ القاهرة على خطط تطوير منطقة جسر السويس بالكامل بما فيها تطوير المناطق السكنية والطرق الداخلية بها والطرق المتواجدة في مسار مترو الأنفاق، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية واهتمام الحكومة بتطوير جميع المناطق وتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري كما تم خلال الزيارة بدء حملة لإزالة التعديات على مسار السكة الحديد وخاصة في منطقة الهايكستب.