"صحة الأقصر" تفحص 6916 مواطنا وصلوا من الخارج بينهم حالة إيجابية بكورونا

تمكنت مديرية الصحة بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل الوزارة، من الانتهاء من متابعة 6916 شخصا قادمين من الخارج مؤخرًا، وفحصهم وسحب عينات منهم، ومن الحالات المخالطة، وأكدت التحاليل المعملية سلبية جميع هذه الحالات عدا حالة واحدة فقط.

وقالت الدكتورة كريستين جرجس، المتحدث الإعلامي لمديرية الشؤون الصحية بالأقصر، إن وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتورة هالة زايد، تقوم بتقديم دعم غير مسبوق لمستشفى الحميات بمحافظة الأقصر، مضيفةً أن مستشفى الحميات بالأقصر يعمل على مدار 24 ساعة بكامل طاقته، سواء من العاملين أوالفرق الطبية المخصصة لحصر حالات وباء كورونا المستجد، قبل إرسال الحالات الإيجابية إلى مستشفى العزل بإسنا.

وأوضحت المتحدثة الإعلامية لمديرية الصحة، أن مستشفى الحميات مقسم من الداخل إلى مبنى خاص منفصل بعيادة مجهزة للكشف على حالات الاشتباه، ويقوم فريق طبي بقيادة مدير المستشفى وأخصائي حميات وأمراض صدرية وفنى معمل بقياس درجات الحرارة والعلامات الحيوية وعمل أشعة صدرية، وصورة دم كامل بجانب سحب المسحة والعينات المطلوبة، وتكون الحالة مرتدية وسائل الحماية والوقاية الشخصية اللازمة منذ دخول المستشفى.

وتابعت أنه تم تخصيص مبنى المستشفى بالكامل للعمل كغرف عزل مؤقتة إلى حين ظهور نتائج التحاليل ويتم تعامل التمريض مع الحالات طبقاً لتعليمات مكافحة العدوى، حيث يتم تطهير الغرف بالكامل كل ساعة وتطهير المستشفى كلها مرة كل ساعتين، كما دعمت وزارة الصحة، مستشفى الحميات بجهاز تحليل pcr بدلًا من إرسال العينات للمعامل المركزية، حيث تم مسح ما يقرب من 1000 عينة وهو أعلى معدل فحص على مستوى المحافظات حتى الآن.