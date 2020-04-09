خبير اقتصادي: العالم سيتعافى من كورونا في النصف الثاني من 2020

قال عبدالمنعم السيد الخبير الاقتصادي، إن العالم يمر بأزمة اقتصادية حقيقية بسبب انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنها تجاوزت أزمة 2008 العالمية، بكثير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "DMC": "خسائر العالم في عام 2008 لم تتجاوز 45 مليار دولار، ولكن حتى الآن تجاوزت الخسائر 3 تريليونات دولار، ومن المتوقع أن تزيد عن ذلك".

وتابع: "العالم كله تضرر من الأزمة الحالية، بينما في عام 2008 كانت تسير بعض الدول بخطوات عادية دون وجود أي تأثيرات عليها، مثل الإمارات، بينما تأثرت البورصات العالمية".

وأشار، إلى أن خسائر الاقتصاد العالمي من هذه الأزمة ستتجاوز 6 تريليونات دولار، لافتًأ إلى أن هناك انخفاضا محتملا في حجم التجارة العالمية، حيث كانت 20 تريليون دولار، وإذا استمرت الأزمة إلى الربع الثالث من العام الجاري، فقد ينخفض حجم التجارة الدولية بالثلث، أما إذا استطاع العالم اجتياز الأزمة قبل يونيو 2020 قد نصل إلى السيناريو الأقل حدة وهو خسارة ما نسبته 13% فقط.

وأردف: "إلى حد كبير سيتعافى العالم في النصف الثاني من العام الجاري، وستزيد معدلات النمو تعويضًا لما فقده العالم من الربعين الأول والثاني، بل سيكون هناك انفراجة لكثير من الدول الأفريقية والآسيوية".