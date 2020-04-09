عن الصحة والماء.. عناوين مشروع البحث للصف الرابع الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عناوين المشاريع البحثية لصفوف النقل، والذي يعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية.

وتستعرض "الوطن" عناوين المشاريع العلمية للصف الرابع الابتدائي، وأهم الإرشادات لأبنائنا الطلاب..

في البداية طالبت وزارة التربية التعليم، طلاب الابتدائية، بقراءة المشروعات المخصصة للصف، واختيار واحد منها، ويمكن العمل على المشروع منفردًا أو مع فريق لا يزيد عن 3 زملاء.

عناوين المشاريع البحثية

تم وضع 4 عناوين لمشروع البحث العلمي للصف الرابع الابتدائي، وهي كالآتي ..

السياحة

تمتلك مصر العديد من آثار العالم التي تجذب السياح، في ضوء دراستك

أهمية السياحة للدخل القومي، عبر في ضوء ما درست في درس الكسور عن نسبة الآثار الموجودة في مصر بالنسبة للعالم، نسبة السياح التي تحلم أن يزوروا مصر، وذكر بعض المقترحات للتنشيط السياحة وتزويد من هذه النسبة.

تصميم دعوة لزيارة مكان سياحي باللغة العربية واحد اللغات الأجنبية.

الطاقة

للطاقة استخدامات كثيرة في حياتنا اليومية كما تتنوع مصادرها، وفي ضوء دراستك وضح ما يلي

البترول والغاز الطبيعي كأحد مصادر الطاقة، استخدام البترول والغاز الطبيعي في حياتنا اليومية، جميع معلومات عن قراءة عداد كهرباء منزلي، أو ايصال في 3 أشهر متتالية.

حدد الشهر الأكثر استهلاكًا والأقل استهلاكًا موضحًا من وجهة نظرك أسباب ذلك، واكتب اسم كل شهر باللغة العربية وبإحدى اللغات الأجنبية.

الصحة

تهتم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لأبناء المجتمع في ضوء دراستك وضح ما يلي

أساليب الحفاظ على أجهزة الجسم، جهود الدولة للحفاظ على صحة المواطنين، تصميم إعلان وكتابته باللغة العربية وأحد اللغات الأجنبية، عن جهود الدولة في مجال الصحة على شكل مربع بطول ضلع مناسب ثم احسب محيطه.

الماء

للماء أهمية كبيرة في حياة الكائنات الحية وبدونه تستحيل الحياة على وجه الأرض، في ضوء دراستك وضح ما يلي:

حالات الماء في الطبيعة، أهمية الماء للأنشطة الاقتصادية، حساب عدد زجاجات المياه التي يستهلكها أفراد أسرتك في اليوم الواحد، ثم قدر ذلك في شهر كامل، في أحد شهور الصيف واحد شهور الشتاء، اكتب نصائح لزملائك لترشد استهلاك المياه باللغة العربية وبلغة أجنبية.

محاور المشروع

يجب أن يتضمن بداية المشروع الرقم التعريفي، عنوان الموضوع، مقدمة عن الموضوع، عناصر الموضوع، النتائج، وفي النهاية المصادر

على ألا يقل الملخص عن 40 – 50 كلمة

الموضوع: يتراوح عدد كلماته من 400 – 500 كلمة اللغة العربية ومن 15– 30 كلمة باللغة الإنجليزية.

إرشادات عامة عند كتابة البحث العلمي

كتابة عنوان جذاب للمشروع

عرض المشروع بطريقة منظمة

تستخدم مفاهيم من المواد الدراسية المختلفة

الالتزام بعدد الكلمات المحددة

تلتزم بجميع محاور المشروع

مراعاة القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم

وسوف يتم رفض أي مشروع إذا تطابق مع مشروع آخر.