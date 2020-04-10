في ذكرى وفاته.. تعرف على البابا يوأنس التاسع البطريرك الـ81 للكنيسة

يحيي الأقباط الأرثوذكس، اليوم الجمعة، بحسب "السنكسار الكنسي"، ذكرى وفاة البابا يوأنس التاسع، البطريرك الـ81 في تاريخ بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

"والسنكسار" هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

فحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم الجمعة، 2 من شهر برمودة لعام 1736 قبطي، ويدون "السنكسار"، أنه في مثل هذا اليوم عام 1327 ميلادي، توفي البابا يوأنس التاسع، البطريرك الـ81 في تاريخ بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ويذكر السنكسار أن هذا البطريرك ولد في ناحية نفيا منوفية ويعرف بيوأنس النقادي أحد الأخوين، وفي أيامه جرت شدائد كثيرة علي الأقباط فمنهم من قتل ومن حرق ومن صلب وشهروا بهم علي الجمال وألبسوهم العمائم والثياب الزرقاء، وذلك لأنه في عهده شَبَّ حريق كبير في القاهرة اتهم فيه بعض الرهبان، والقى القبض على البابا قبل أن يطلق سراحه.

وتوفي البابا يوأنس التاسع بحارة زويلة ودفن بدير النسطور بعد أن قام علي الكرسي البابوي ست سنين وستة شهور ويوما واحدا.

ويستخدم "السنكسار" التقويم القبطي والشهور القبطية "ثلاثة عشر شهرًا"، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

و"السنكسار"، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، وذلك بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.