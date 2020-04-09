انتشال جثة شاب غريق من ترعة بأسيوط

تمكن الأهالي من انتشال جثة شاب غريق، كانت طافية على مياه الترعة الفاروقية أمام موقف الميكروباص ببندر ساحل سليم، فى محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من مركز شرطة ساحل سليم، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، بالعثور على جثة غريق طافية بالترعة الفاروقية أمام موقف الميكروباص أسيوط الساحل بالبندر.

وبالانتقال والإسعاف والإنقاذ النهري، تبين انتشال الجثة بواسطة الأهالي، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثه لشاب يدعى على سيد أحمد فريد، 19 سنة، ومقيم بالبندر.

ونُقلت الجثة لمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة، وحُرر المحضر اللازم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.