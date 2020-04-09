منها الأمن الغذائي.. عناوين المشروع البحثي للصف الثاني الإعدادي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عناوين المشروعات البحثية لصفوف النقل، والذي يعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية.

وتستعرض "الوطن" فيما يلي عناوين المشاريع العلمية للصف الثاني الاعدادي، وأهم الارشادات لأبنائنا الطلاب، استمراراً لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

ضوابط المشروعات البحثية للصف الثاني الاعدادي

ـ طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب المرحلة الاعدادية بقراءة الموضوعات، ثم اختيار واحد منها ليكون موضوع البحث الخاص به.

ـ توظيف ما تعلمه الطالب في المواد الدراسية المختلف، القواعد النحوية، الإملائية، وعلامات الترقيم بمشروع البحث.

ـ إمكانية العمل على مشروع البحث منفردا أو مع فريق لا يزيد عن ثلاثة من زملاء الصف.

عناوين المشروعات البحثية للصف الثاني الإعدادي

وضعت الوزارة 3 عناوين لمشروعات البحث العلمي للصف الأول الاعدادي، وهي كالآتي:

1ـ تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية

التقدم العلمي والتكنولوجي هو الوسيلة الضامنة لتقدم الدول، في ضوء دراسة الطالب والمصادر المتاحة يقوم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلى:

ـ استعراض كيفية استخدام التكنولوجيا المستخدمة في الزراعة بما فيها الموجات الصوتية لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية وحمايتها، وزراعة المحاصيل الموسمية طوال العام.

ـ يخطط الطالب لمشروعا يستخدم التكنولوجيا في مجال الزراعة أو مجال الموجات الصوتية، وبيان لفوائد المشروع للمجتمع مع الاستعانة بما درسه الطالب في مجال الرياضيات للتعبير عن أحد جوانب المشروع البحثى.

ـ تصميم بوستر باستخدام الأشكال الهندسية التي درسها الطالب يوضح أثر التكنولوجيا في حياتنا، باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية.

ـ يتخيل الطالب أنه مسؤول عن إدارة موارد وثروات الوطن العربي، ويكتب المشكلات التي تواجه الوطن العربي في ما يخص هذه الموارد في المجالات المختلفة وجهود الدول في الحفاظ عليها، ثم يقترح حلا لإحدى هذه المشكلات معتمدا على استخدام التكنولوجيا.

2ـ الزيادة السكانية والأمن الغذائى

للزيادة السكانية آثار إيجابية وأخرى سلبية، ولها علاقة وطيدة بالأمن الغذائى، في ضوء دراسة الطالب والمصادر المتاحة يقوم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلى:

ـ توضيح العلاقة بين الزيادة السكانية والأمن الغذائى مع ذكر أمثلة من التاريخ الإسلامى لتأمين الغذاء للسكان، وأمثلة أخرى لتأثير الموجات الصوتية فى مجال السكان.

ـ كتابة لوحة إرشادية باللغة العربية وأحد اللغات الأجنبية تتضمن مقترحات لحل المشكلة الزيادة السكانية.

ـ البحث فى المقادير الجبرية واستخداماتها فى حساب عدد المواليد والوفيات والذكور والإناث.

ـ الاستعانة بما درسه الطالب فى الرياضيات لتمثيل البيانات السكانية والتنبؤ بتعداد السكان المستقبلى من خلال نسب الزيادة الحالية.

ـ كتابة مقال قصير باللغة العربية يقوم الطالب فيه بتوعية المجتمع المحيط به عن الآثار السلبية للزيادة السكانية، ثم يترجم بعض العبارات منه إلى أحد اللغات الأجنبية.

3ـ البيئة

تضم البيئة العديد من العناصر المتفاعلة بشكل مستمر حيث تتأثر كل ظاهرة بعدد من في ضوء دراسة الطالب والمصادر المتاحة يقوم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلى:

ـ تباين الموجات الصوتية وآثرها السلبية والإيجابية على البيئة.

ـ بعض المشكلات التى يتعرض لها الوطن العربى وكيفية التغلب عليها باستخدام التكنولوجيا.

ـ توظيف الأشكال الهندسية المختلفة المستخدمة فى صناعة السيراميك، وحساب محيط ومساحة كل شكل بأبعاد مناسبة.

ـ كتابة لوحة إرشادية باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية تتضمن مقترحات للحفاظ على البيئة.

ـ الاستعانة بما درسه الطالب فى مجال الرياضيات للتعبير حسابيا أو بيانيا عن أحد جوانب المشروع البحثى.

ـ كتابة مقال قصير يوضح فيه الطالب المعلومات والمفاهيم التى توصل إليها من خلال مشروعه البحثى.

محاور المشروع البحثي للصف الثاني الاعدادي

ـ يجب أن يتضمن بداية المشروع الرقم التعريفي، عنوان الموضوع، مقدمة عن الموضوع، عناصر الموضوع، النتائج، وفي النهاية المصادر.

ـ على ألا يقل الملخص عن 70ـ 80 كلمة.

ـ الموضوع: يتراوح عدد كلماته من 700ـ 800 كلمة اللغة العربية ومن 40 ـ 60 كلمة باللغة الإنجليزية.

معايير الحكم على المشروعات البحثية

ـ كتابة عنوان جذاب للمشروع.

ـ عرض المشروع بطريقة منظمة.

ـ استخدام مفاهيم من المواد الدراسية المختلفة.

ـ الالتزام بعدد الكلمات المحددة.

ـ الالتزم بجميع محاور المشروع.

ـ مراعاة القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم.

ـ يتم رفض المشروع البحثي إذا تطابق مع مشروع آخر.