منها البيئة.. عناوين المشروع البحثي للصف الثالث الإعدادي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عناوين المشروعات البحثية لصفوف النقل، والذي يعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية.

وتستعرض "الوطن" في ما يلي عناوين المشاريع العلمية للصف الثاني الاعدادي، وأهم الارشادات لأبنائنا الطلاب، استمراراً لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

ضوابط المشروعات البحثية للصف الثالث الاعدادي

ـ طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب المرحلة الاعدادية بقراءة الموضوعات، ثم اختيار واحد منهم ليكون موضوع البحث الخاص به.

ـ توظيف ما تعلمه الطالب في المواد الدراسية المختلف، القواعد النحوية، الإملائية، وعلامات الترقيم بمشروع البحث.

ـ إمكانية العمل على مشروع البحث منفردا أو مع فريق لا يزيد عن ثلاثة من زملاء الصف.

عناوين المشروعات البحثية للصف الثالث الإعدادي

وضعت الوزارة 3 عناوين لمشروعات البحث العلمي للصف الأول الإعدادي، وهي كالآتي:

1ـ تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية

التقدم العلمي والتكنولوجي هو الوسيلة الضامنة لتقدم الدول في ضوء دراسة الطالب والمصادر المتاحة يقوم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلى:

ـ استعراض الآثار الإيجابية والسلبية التى تنتج عن استخدام التكنولوجيا، مع تطبيق ما يعرضه الطالب على ما درسه فى مجال العلوم والأنشطة الاقتصادية فى العالم.

ـ تصميم مخطط مستخدما الأشكال الهندسية التي درسها لعرض الآثار الإيجابية والسلبية لتوظيف التكنولوجيا في الحياة اليومية باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية.

ـ كتابة فقرة قصيرة باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية يبين فيها الطالب أهم ما تعلمه فى المشروع البحثى الخاص به.

2ـ الزيادة السكانية والأمن الغذائى

للزيادة السكانية آثار إيجابية وأخرى سلبية ولها علاقة وطيدة بالأمن الغذائى، في ضوء دراسة الطالب والمصادر المتاحة يقوم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلى:

ـ توضيح كيفية استخدام البيانات الرياضية والتمثيل البيانى فى وضع الخطط المستقبلية لمواجهة الانفجار السكانى وتأثيرها على النشاط الاقتصادى وتوفير الطاقة الكهربية للسكان.

ـ تصميم مخطط لتوضيح الآثار الإيجابية والسلبية للزيادة السكانية على موارد الدولة.

ـ الاستعانة بما درسه الطالب فى الرياضيات فى تمثيل هذه البيانات والتنبؤ بتعداد السكان المستقبلى من خلال نسب الزيادة الحالية.

ـ كتابة مقال قصير باللغة العربية يقوم فيه الطالب بتوعية المجتمع المحيط به عن الآثار السلبية للزيادة السكانية، ثم يترجم بعض العبارات منه إلى إحدى اللغات الأجنبية.

3ـ البيئة

تضم البيئة العديد من العناصر المتفاعلة بشكل مستمر حيث تتأثر كل ظاهرة بعدد من العوامل بداية من التفاعلات الكيميائية التى تتم فى المعامل امتدادا إلى النشاط الاقتصادى فى مجتمع ما في ضوء دراسة الطالب والمصادر المتاحة يقوم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلى:

ـ توضيح العوامل التى تؤدى إلى إحداث تغيرات فى البيئة مع ذكر أمثلة من مجالى الزراعة وإنتاج الكهرباء.

ـ تصميم إعلان للحفاظ على الاتزان البيئى باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية.

ـ تصميم مخطط أو شريحة تقديمية تبين العلاقة بين مكونات البيئة والعوامل التى تؤثر فيها.

محاور المشروع البحثي للصف الثالث الاعدادي

ـ يجب أن يتضمن بداية المشروع الرقم التعريفي، عنوان الموضوع، مقدمة عن الموضوع، عناصر الموضوع، النتائج، وفي النهاية المصادر.

ـ على ألا يقل الملخص عن 70 ـ 80 كلمة.

ـ الموضوع: يتراوح عدد كلماته من 700 ـ 800 كلمة باللغة العربية ومن 40 ـ 60 كلمة باللغة الإنجليزية.

معايير الحكم على المشروعات البحثية

ـ كتابة عنوان جذاب للمشروع.

ـ عرض المشروع بطريقة منظمة.

ـ استخدام مفاهيم من المواد الدراسية المختلفة.

ـ الالتزام بعدد الكلمات المحددة.

ـ الالتزم بجميع محاور المشروع.

ـ مراعاة القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم.

ـ يتم رفض المشروع البحثي إذا تطابق مع مشروع آخر.