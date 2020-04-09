عاجل.. بدء تطبيق حظر التجوال في مصر من الثامنة مساء للوقاية من كورونا

بدأت مصر تطبيق قرار حظر حركة المواطنين داخل الجمهورية، على جميع الطرق العامة، لليوم الأول، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، وحتى الساعة السادسة صباحًا، وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء أمس، بتخفيف مدة الحظر ساعة، ليبدأ من الثامنة بدلا من السابعة مساء، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19".

مع بدء الحظر، تم إيقاف جميع وسائل مواصلات النقل العام، فضلًا عن غلق المحال من 5 مساء حتى 6 صباحا، فيما رفعت وزارة الداخلية درجات الاستعداد بجميع قطاعات الوزارة إلى الحالة "ج"، استعدادًا لتنفيذ القرار.

وتوجهت القوات إلى مواقعها في مختلف أنحاء الجمهورية، لفرض السيطرة على مختلف الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات من خلال الإدارة العامة للمرور ومديريات الأمن، وتكثيف نشر الدوريات والقوات الأمنية في شوارع المدن والقرى، للتأكد من الالتزام بقرارات الحظر.

وطالب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المواطنين بعدم الخروج نهائيًا ابتداءً من الثامنةمساءً وحتى السادسة صباحًا، مشددًا على تطبيق العقوبات على المخالفيات واتخاذ الإجراءات اللازمة.