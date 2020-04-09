وزير التموين يتوقع زيادة محصول القمح هذا العام: 3.4 مليون فدان

هنا الدكتور علي مصليحي وزير التموين المواطنين بمناسبة بدء موسم حصاد القمح، مشيرًا إلى أن الظروف الجوية لم تؤثر على نمو المحصول نظرًا لأنها حدثت بعد مرحلة ثلاث أرباع النمو، وأنه استفاد من الأحوال الجوية، متوقعًا زيادة محصول القمح هذا العام.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أن مساحة القمح هذا العام بلغت 3.4 مليون فدان زيادة عن العام الماضي الذي كانت المساحة فيه 3.1 مليون فدان.

وأوضح مصليحي أن الأمطار أثرت على بعض المحاصيل المتأخرة بنسبة 5%، مشيرًا إلى أن موسم حصاد القمح يشهد أكبر منظمومة للعمل اللوجستي وأنه سيكون هناك 450 نقطة لتجميع القمح، لافتًا أن هذه النقاط ستكون صوامع، مشيًدا بالطفرة التي حدثت للصوامع وزيادة سعتها التخزينية بأكثر من 3.2 مليون طن، وأن النقاط الأخرى ستكون "بنكر" كصومعة أفقية، وكذالك شون مطورة تم تطوير أرضيتها وأصبحت أسفلتية وخرسانية، ولها كيان يحافظ على المحصول داخل المخزن، لافتًا إلى وجود بعض الشون غير المطورة أيضًا.

وأكد مصيلحي أنه ستكون هناك لجان لاستلام القمح تحتوي على رئيس من وزارة التموين وأعضاء من الزراعة وسلامة الغذاء وهيئة الموازين.