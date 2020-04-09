عبدالغفار: الرئيس السيسي لديه ثقة كبيرة في مجتمع العلماء المصريين

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه ثقة كبيرة في المجتمع الأكاديمي المصري ومجتمع العلماء المصريين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "DMC"، أن الرئيس يطلع على تفاصيل الأبحاث العلمية والتجارب العلاجية التي تم اعتمادها في الولايات المتحدة الأمريكة وغيرها، و"لازم نقول إن مفيش علاج إلى الآن لكن ما يحدث حاليا هي تجارب إكلينيكية أثبتت أن لها تأثيرا جيد حتى الآن".

وتابع: "كنا سباقين من فترة طويلة ومن أكتر من شهر قدرنا نتواصل مع مصنع في شركة في اليابان ودخلنا معاهم شريك بحثي وتم الحصول على بعض العينات وفي الطريق عينات أكثر لإجراء تجارب سريرية ومعملية".