خالد عبدالغفار عن وجود طبيب بالدمرداش مصاب بكورونا: معنديش معلومات

نفى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، وجود نية لإقالة عميد معهد الأورام، بسبب أزمة ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا، بين الطواقم الطبية.

ودعا عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، كل من يشك بإصابته بفيروس كورونا من الطواقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، بأن يذهب لإجراء الكشف، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية لديها 1000 كاشف لفيروس كورونا.

ونفى عبدالغفار، ما تردد في أحد المواقع عن إصابة طبيب بمستشفى الدمرداش الجامعي بفيروس كورونا المستجد، قائلًا: "معنديش معلومات عن هذا الأمر إلى الأن" مضيفًا: "هذا موضوع متكرر، والتعامل معاه لابد أن يكون بحرص شديد لحماية الأطقم الطبية والمرضى".

وشدد على أن التهويل ليس من مصلحة أحد "مش من مصلحتنا التهويل وأي خبر يتم ترديده بدون أي وثائق أو وعي، ولو فيه وثيقة أنا موجود في مكتبي من الصبح إلى الليل، أما الكلام المرسل في التواصل الاجتماعي، بيبقى عندي إحساس إن وراه حاجات كتير".

وحذر عبدالغفار، من التأثير على روح القوات التي تعمل على الجبهة الطبية من الجيش الأبيض، مشددًا على أن ذلك لا يعني المداراة على وجود حالات، مؤكدًا على وجود خطة للتعامل مع كل من يقصر، "لا تهاون مع التقصير ولا تهاون مع مروجي الشائعات".