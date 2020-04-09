أكثر من 90 ألف حالة وفاة حول العالم بسبب فيروس كورونا

تجاوزت أعداد الوفيات بفيروس كورونا في العالم 90 ألف حالة، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

وقال المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، إنه لا يزال من المبكر تخفيف الإجراءات الهادفة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، رغم تباطؤ انتشار الفيروس في أكثر من بلد أوروبي.

وتحدث مدير المنظمة لمنطقة أوروبا هانز كلوغ في مؤتمر صحافي عن أن الوقت الحالي ليس مناسبا لتخفيف الإجراءات، بل هو وقت مضاعفة جهودنا الجماعية بمرتين أو ثلاث للتحرّك باتجاه مكافحة الوباء بدعم كامل من المجتمع، وفقا لموقع "دويتشة فيلة الألماني".

وتأتي تحذيرات منظمة الصحة العالمية في وقت تسود فيه مخاوف من آثار جائحة كورونا على الأمن الغذائي للكثير من البلدان المتضررة، إذ حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من جوع يتهدد سكان لبنان جراء انتشار الفيروس وكذلك القيود المتخذة لمكافحته في هذا البلد الذي يشهد أساسا انهيارا اقتصاديا.

وأكدت المنظمة في بيان لها، أن الملايين من سكان لبنان مهددون بالجوع بسبب إجراءات الإغلاق المتصلة بالوباء ما لم تضع الحكومة على وجه السرعة خطة قوية ومنسَّقة لتقديم المساعدات، لافتة إلى تسبب الوباء بتفاقم أزمة اقتصادية مدمرة كانت موجودة أصلا، وكشف عن أوجه القصور في نظام الحماية الاجتماعية.