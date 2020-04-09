محافظ الوادي الجديد يتفقد إجراءات الكشف على المواطنين بالمنافذ

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، بوابة مدينة الخارجة الشمالية بطريق الخارجة أسيوط، وذلك لمتابعة أعمال تطهير السيارات القادمة، والكشف على المواطنين قبل دخولهم المحافظة في المنافذ الحدودية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال المحافظ، إن المحافظة لم تشهد حتى الآن أي إصابات إيجابية بالفيروس، مشيدًا بالجهود المبذولة من القطاعات المختلفة ووعي الأهالي ومشاركة الشباب الإيجابية للتصدي لهذه الأزمة.

وأضاف المحافظ، أنه وجه بسرعة توفير ماكينة كهرباء احتياطية لجهاز رش التطهير، لاستخدامها في حال تعطل الماكينة الحالية، وذلك لضمان استمرار العمل وعدم توقفه.