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الوادي الجديد تنفذ مزرعة نخيل على مساحة 200 فدانا شمال الخارجة

كتب:

شرف غريب
09:18 م | الخميس 09 أبريل 2020
الزملوط يتفقد مشروع زراعة 200 فدان نخيل شمال الخارجة

الزملوط يتفقد مشروع زراعة 200 فدان نخيل شمال الخارجة

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، مشروع زراعة النخيل شمال قرية المنيرة بمركز الخارجة، حيث جرى الانتهاء من زراعة مساحة 30 فدانًا من المستهدف 200 فدانًا.

ويأتي المشروع ضمن مبادرة رئيس الجمهورية بالتوسع في زراعة النخيل لمضاعفة الإنتاج بزراعة 2.5 مليون نخلة على أرض المحافظة.

وأشاد المحافظ بمعدلات التنفيذ بالمشروع الذي يستخدم نظم الري الحديثة، ووافق على طلب تصريح حفر بئر ري يجري تشغيله بالطاقة الشمسية، مؤكدًا أن المحافظة وضعت تيسيرات غير مسبوقة لجذب الاستثمارات المتنوعة للمحافظة خاصة للمشروعات الزراعية.