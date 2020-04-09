أمين منظمة "أوبك": كورونا "وحش" غير مرئي

قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، محمد باركيندو، إن وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" هو وحش غير مرئي اجتاح كل شيء في طريقه وتسبب في خسارة مأساوية في الأرواح.

وأشار باركيندو، اليوم، إلى أن "قلوبنا وصلواتنا مع كل الضحايا والمضارين"، موضحا في كلمته أمام الاجتماع التاسع لدول "أوبك" وخارجها عبر تقنية الفيديو، أنه لا توجد قطاعات اقتصادية لم تتأثر بهذا الوضع الكارثي غير المسبوق.

وأضاف باركيندو، أن سوق النفط تحديدا شهد صدمة عنيفة لأساسيات العرض والطلب بشكل كامل منذ اجتماعنا الأخير في 6 مارس الماضي.

وأوضح الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول، أنه على مدار الأشهر القليلة الماضية تغلغل كورونا المستجد تقريبًا في جميع جوانب الحياة حيث "نراه في عمليات الإغلاق التي بدأتها الحكومات في جميع أنحاء العالم وفي قيود السفر واسعة النطاق وإغلاق الأعمال والصناعة والمدارس وتطبيق محاذير التباعد الاجتماعي وغيرها".

الأمين العام للمنظمة: صناعة النفط الخام العالمية تنزف بشدة جراء الأزمة

وذكر باركيندو، أنه حتى في الأسبوع الأول من شهر مارس الماضي بدت التوقعات قاتمة نسبيًا ولكن خلال شهر واحد فقط تغيرت بشكل يتجاوز كل التوقعات واصبحت بيانات العرض والطلب مرعبة حيث نعاني من حجم العرض الفائض المتوقع في السوق وخاصة في الربع الثاني من العام الجاري.

وأشار الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول، إلى ان صناعة النفط الخام العالمية تنزف بشدة جراء الازمة.

"موسكو": نحتاج لإجراءات عاجلة بمشاركة جميع منتجي النفط

من جانبه، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن النشاط الاقتصادي العالمي يتعرض للتراجع، وأن الطلب على النفط انخفض بواقع 10 - 15 مليون برميل في اليوم الواحد.

وأكد نوفاك، في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم، أهمية العمل على تغيير الوضع الذي تمر به سوق النفط العالمية في الوقت الراهن.

وأشار نوفاك، إلى ضرورة عمل إجراءات عاجلة بمشاركة جميع منتجي النفط، مشددا على ضرورة مشاركة مزيد من الدول في تخفيضات الإنتاج، التي تهدف لامتصاص التخمة الزائدة من الأسواق.

وأعرب الوزير الروسي، عن تقديره للسعودية على الجهود المبذولة لاستقرار سوق النفط، مضيفا أن موسكو والرياض تبحثان الأوضاع في سوق النفط وسبل بث الاستقرار.