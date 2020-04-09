وزير القوى العاملة: اكتشفنا تسجيل أسماء متوفين في منحة العمالة غير المنتظمة

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بضرورة الاحتراز أثناء صرف منحة العمالة غير المنتظمة حتى لا يحدث مالا يحمد عقباه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الوزارة عرضت آليات صرف المنحة على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث وافق عليها بعدما اطمأن على سير الإجراءات بنفسه.

وتابع، أن صرف المنحة سيبدأ من يوم الإثنين المقبل وحتى الخميس، بدلًا من الأحد، حرصًا على استكمال الإجراءات، لافتًا إلى أن كل شخص مستحق الحصول على منحة سيصله رسالة نصية، تشمل يوم الصرف والمنفذ الذي سيقوم بالصرف منه.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، سينظم عملية الصرف بمكاتب البريد عن طريق 4 آلاف منفذ على مستوى الجمهورية، كما سيجري تخصيص 600 مدرسة في بعض المحافظات، بالإضافة إلى اشتراك البنوك الزراعية.

ولفت، إلى أن مليون و900 ألف شخص تقدموا بطلب الحصول على المنحة، لافتًا إلى أن مليون و400 شخص سيحصلون عليها.

وواصل: "اكتشفنا حالات وفيات في الأسماء، وأسماء أطفال وآخرين يمتلكون حيازات زراعية ولهم ممتلكات ومنقولات وآخرين لهم معاشات ومعاشات تكافل وكرامة"..