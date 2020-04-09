مفاجأتان لجماهير عاصي الحلاني خلال أول لايف في الحظر

قدم الفنان اللبناني الكبير عاصي الحلاني، مفاجأتين خلال اللايف الذي دشنه منذ قليله مع جمهوره عبر صفحة شركة روتانا الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من أجل حملة الجلوس في البيت لمحاربة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

كشف الحلاني خلال اللايف الذي بث بأن ألبومه الجديد مع شركة روتانا سيتضمن عدد كبير من الأغنيات باللهجات المختلفة البدوية واللبنانية والخليجية، ويتضمن أيضا أغنيتين باللهجة المصرية واحدة من ألحانه والثانية من ألحان محمد عيبة.

أما المفاجأة الثانية فكانت غنائه مع نجله الفنان الوليد أغنية "عم يسألوا" ثم قيامه بالعزف على العود.