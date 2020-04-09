البورصة تربح 23.1 مليار جنيه في أسبوع

حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي مكاسب بلغت نحو 23.1 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 551.5 مليار جنيه، مقابل 528.4 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع بلغ نسبته 4.4%.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث قفز مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 9.17 في المائة ليسجل مستوى 10321.97 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنحو 4.55 في المائة ليبلغ مستوى 1041.22 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر"إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا، الذي زاد بنحو 3.74 في المائة ليبلغ مستوى 1062.2 نقطة.

انخفاض قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 13.6 مليار جنيه

وأشار التقرير الاسبوعي، إلى أن انخفاض قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 13.6 مليار جنيه من خلال تداول 1.465 مليار ورقة منفذة على 137 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 16 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.043 مليار ورقة منفذة على 113 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح التقرير، أن الأسهم استحوذت على 32.47 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 53ر67% خلال أسبوع.

تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 65.4% من إجمالي السوق

وتابعت البورصة قائلة، إن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 4ر65% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 7ر27% والعرب على 9ر6% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ونوهت البورصة، إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 5ر663 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 1ر122 مليون جنيه.

يذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 9ر64% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 4ر26% وسجل العرب 8ر8% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 253ر4 مليار جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 279ر1 مليار جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.