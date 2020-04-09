وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يقرون خطة إنقاذ مالي لمواجهة كورونا

أقر وزراء المالية في دول الاتحاد الأوروبي، خطة إنقاذ مالي لمواجهة فيروس كورونا، حسبما أفادت قناة "العربية".

ودعا رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانتشيز في وقت سابق أوروبا لبناء اقتصاد "حرب" مشترك لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

جاوزت أعداد الإصابات المؤكدة والمحتملة بفيروس كورونا في دور المسنين بفرنسا 31 ألف حالة، والمصابين في المستشفيات يتجاوز 86 ألفا.

وسجلت فرنسا أول تراجع في أعداد المصابين بفيروس كورونا، الذين يعالجون في العناية المركزة.

وأعلنت فرنسا، أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في المستشفيات ودور المسنين ارتفع إلى 12ألفا و210 أشخاص.

وتجاوزت أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا، في المستشفيات بفرنسا 8 آلاف حالة.