المقاولون العرب: محاسبة شديدة لكل العاملين بالموقع الذي زاره الرئيس

قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إنه قد تم فتح تحقيق في الواقعة التي ظهر فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأحد مواقع العمل اليوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العاملين: "فيه محاسبة شديدة للعاملين بالموقع وتم التشديد على الأمن الصناعي بجانب الأمن الوقائي الطبي للعاملين".

وأضاف "صلاح" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "على مسؤوليتي" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن زيارة الرئيس السيسي للمشروع جاءت بشكل مفاجئ لم يتوقعه أحد وكان متواجدا رئيس المشروع ولكنه كان بإحدى المناطق الأخرى به: "المشروع كبير، وزيارة الرئيس كانت غير متوقعة ومباغتة جدا"، موضحا أنه قد أصدر تعليماته بضرورة ارتداء العاملين للواقى "الكمامات" للحفاظ على سلامتهم، وسيتم تطبيق تلك الإجراءات بكل حسم وحزم في كل مشروعات المنتشرة بكل أنحاء الجمهورية.

وأكد أن الشركة تحتاج يوميا إلى ما يقرب من 30 ألف كمامة للعاملين ولا يوجد أي نواقص بها ويتم توزيعها بشكل دوري على العاملين بالمشروعات المختلفة، مشيرا إلى أنه لن يتم السماح لأي فرد بالدخول لمواقع العمل في كل المشروعات دون ارتداء واقي الوجه، مع تطبيق لائحة الجزاءات ضد المسؤولين عن إجراءات السلامة بداخل المشروعات وعلى من يسمح للعاملين بالدخول للمواقع بدون استخدام الكمامات.