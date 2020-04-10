رئيس "اتصالات النواب": ممنوع الاختلاط والتجمعات لوقف زحف كورونا

شدد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان وعضو مجلس النواب عن طوخ وقها، على ضرورة منع الاختلاط والتجمعات في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية ووصول حالات الإصابة إجمالي 1699 حالة.

وأوضح النائب في بيانه الرسمي عبر صفحته على "فيس بوك"، أن القليوبية سجلت الليلة ظهور 8 حالات إيجابية جديدة منهم طفلان ووفاة حالة بحجر صحي قها لموظف عمره 49 عاما، مقيم بهتيم، مشيرا إلى أن الحالات الإيجابية للمرض هي حالة لممرض عمره 28 عاما، من الشيخة سالمة شبين القناطر وحالتين من المنايل الخانكة، عامل، 29 عاما، و48 عاما، كانوا مخالطين، وحالة لموظف بشركة أدوية عمره 30 عاما، مقيم أبوخضرة شبين القناطر وحالتين كانتا مخالطتين لأسرة بهتيم موظف عمره 45 عاما، وابن عمه 52 عاما، وحالة عامل عمره 56 عاما، كان مخالطا لأقاربه بميت نما والمحجوزين حاليا بحجر صحي قها وإصابة 3 حالات لأب عمره 49 عاما، وطفليه 8 أعوام، و11 عاما، ومقيمين بقسم ثان شبرا الخيمة وتم نقلهم الحجر الصحي بالعجوزة.

وطالب النائب بضرورة الابتعاد عن الشائعات التي يتم نشرها على السوشيال ميديا والاستناد على البيانات الرسمية، مشيرا إلى أن الموقف الصحي لأبناء المحافظة يكشف أن إجمالي المصابين بكورونا على مستوى المحافظة 73 حالة المتعافين منهم 4 حالات، أما الوفيات فكان نصيب المحافظة 3 وفيات وعدد المخالطين 737 اشتباه إصابة والقائمين من الخارج وجرى فحصهم 2253 والمخالطين لهم 4638 وعدد منازل المخالطين بلغ 120 أما بالنسبة للموقف الصحي لمستشفى قها وصل عدد المصابين به 90 والمتعافين اليوم 3 وإجمالي الوفيات 4 حتى هذه اللحظة.