الخرباوي: دعاء السيسي ضد كورونا أصاب الإخوان بآلام كبيرة

قال ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، إن دعاء الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصر في مواجهة أزمة كورونا أصاب الإخوان بآلام كبيرة.

وأضاف الخرباوي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن نبرة الصدق في صوت الرئيس السيسي عند إلقاء الدعاء في مواجهة كورونا أوجد صدى كبيرا جدا لدى الشعب المصري والشعوب العربية الأخرى.

وتابع المفكر السياسي المنشق عن "الجماعة"، أن تعليقات المواطنين حول دعاء الرئيس جيدة للغاية، خاصة وأن هناك نبرة إخلاص وصدق من جانب الرئيس.

وأشار الخرباوي إلى أن تعليقات إعلام "الإخوان" عن دعاء الرئيس السيسي كانت تعليقات تدل على أن الألم الذي أصابهم كبير للغاية.