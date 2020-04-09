محافظ قنا: الوضع مطمئن للغاية بالنسبة لمواجهة فيروس كورونا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه جرى عمل المؤتمر الطبي الإقليمي اليوم للاطمئنان على الوضع من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن الوضع في المحافظة مطمئن للغاية، بالإضافة إلى توفير الدولة كافة الإمكانيات التي تحتاجها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المنتشر.

وأضاف الداودي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، أن الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في قنا في تكاتف كامل من خلال عمل حملات تطهير للمنازل والمباني الحكومية والشوارع وهناك تنافس بين المواطنين على ذلك، بالإضافة إلى مشاركة الهلال الأحمر وشباب البرنامج الرئاسي، ورجال وأعضاء مجلس الشعب والأحزاب.

وتابع: "أننا في منظومة متكاملة تتنافس في عملية التطهير داخل المحافظة، فضلا عن متابعة الحالات داخل المحافظة، إضافة إلى وجود مستشفى مجهزة للعزل داخل المحافظة ولا توجد بها أي حالة حتي الآن وكل الحالات موجودة خارج المحافظة ولم تحتاجها الدولة حتي الآن، وفي حالة وجود أي حالات فنحن على استعداد لمواجهة أي مصاب بالفيروس من خلال خلية إدارة الأزمة التي تعمل على مدار الـ24 ساعة".