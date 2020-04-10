محافظ الإسكندرية: إزالة 88 مخالفة بناء.. البعض يستغل أزمة كورونا

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه بناء على توجيهات القيادة السياسية والاهتمام بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وخاصة أن محافظة الإسكندرية معروفة بوجود مخالفات بناء كثيرة وتعديات من قبل المواطنين والبعض منهم استغل فرصة انشغال المسؤولين بأزمة كورونا على مستوى العالم، فبدأ البعض بعمليات بناء سريعة وبمجرد صدور القرار من الدولة بإزالة كل التعديات تم تشكيل فرق للتدخل السريع.

وأضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، أن الموضوع في الإسكندرية يدور في محورين هما التعدي على الأراضي الزراعية من خلال وجود أسوار بالطوب الأبيض، وتعدي مخالفات بناء من خلال تزويد الأدوار العليا واستغلال الفرصة، فتم التدخل من قبل وحدات التدخل السريع التي تعمل على مدار الـ24 ساعة حتى بعد الحظر يتم رصد كل المخالفات.

وتابع، أنه منذ بداية الحظر حتى الآن تم رصد 88 مخالفة مباني تعلية أدوار وتم إزالة 57 مخالفة منهم وجارٍ استكمال الباقي، بالإضافة لرصد أكثر من 90 مخالفة على الأراضي الزراعية وتم إزالة حوالي 70% منها وما زال العمل جاريا وتعمل وحدات التدخل السريع بدون كلل.

وأوضح، أن مخالفات البناء زادت 4 أضعاف منذ عام 2011 ومعظم المخالفات كان زيادة تعلية المباني 8 أدوار، وفي حالة البناء والتشطيب وبيعها وتسكينها فمن الصعب التعامل معهم، مشيراً إلى أن القانون وضع لكل حالة وضعا معينا، فهناك حالات يتم فيها تقنين، تصالح، وحالات معدمة فيكون الإجراءات مخففة ووفقاً للظروف التي أمامنا يتم اتخاذ الإجراءات لأنه يوجد مخالفات مبانٍ منذ أكثر من 10 سنوات وأكثر وأصبحت أمرا واقعا فيتم التعامل معها على الأمر الواقع.

واستكمل، أن أي إنشاءات أو بداية مباني يتم إزالتها فوراً حتى قبل صدور قرار الإزالة حتى لا يتمادى أحد في البناء.