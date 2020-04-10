محافظ الإسكندرية: المواطنون ملتزمون بقرار حظر التجوال بشكل جيد

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن أهالي المحافظة مستجيبون جدا بشكل غير عادي ومنذ تطبيق حظر التجوال بسبب تفشي فيروس كورونا وقرار رئيس مجلس الوزراء بأن تكون الشوارع في الساعة السابعة إلا ربع خالية تماماً في المدينة.

وأضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، أنه اطمأن من خلال التقارير القادمة له من القرى والنجوع وتعطي مؤشرات ممتازة وإن كان حدث بعض المواقف عند تجمع المواطنين على الكورنيش والبحر فتم التنسيق مع رئيس الوزراء، وتم اتخاذ قرار بإغلاق الشواطئ وفوجئنا بعدها بثلاثة أيام بتردد الطلبة أثناء إجازتهم على الحدائق والمتنزهات والشلالات والمنتزه والمعمورة فتم إصدار قرار آخر لغلق هذه الأماكن بما فيها حديقة الحيوان، والتنسيق مع وزير الزراعة في هذا الشأن.

وتابع، أنه بمجرد التنبيه عليهم يوم الجمعة الماضية بعد وجود تزاحم على الكورنيش استجاب المواطنون وغادروا المكان على الفور وتناقشنا معهم بضرورة الحفاظ على أنفسهم من تفشي فيروس كورونا لأنه ينتقل بسرعة كبيرة فتفهموا الأمر سريعاً، وأننا نعمل على زيادة التوعية بشكل مكثف.